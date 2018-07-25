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На Урале завели уголовное дело на директора, начислявшего себе премию
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На Урале завели уголовное дело на директора, начислявшего себе премию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора центра дополнительного профобразования «Персонал» в Челябинской области, обвиняемого в незаконном начислении себе премии на сумму 18 миллионов рублей, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемый, директор автономной некоммерческой организации дополнительного профобразования «Корпоративный центр подготовки кадров „Персонал“, в 2011-2017 годах незаконно включал себя в приказы о премировании работников, похитив таким образом около 18 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый похитил вверенный ему сотовый телефон стоимостью около 26 тысяч рублей, списав с баланса организации, уточняет прокуратура.
Также обвиняемый учредил организацию со схожим названием — АНО ДПО „РУМЦ „Персонал“, где директором назначил подконтрольное ему лицо. После этого он заключил договоры от имени новой организации на оказание образовательных услуг с 72 гражданами. Обучаемые произвели оплату за услуги в размере около 670 тысяч рублей в новую организацию. Кроме того, по указанию обвиняемого имеющиеся на балансе организации транспортные средства были оценены по заниженной стоимости и реализованы подконтрольной организации. После этого один из автомобилей был вновь передан организации по договору аренды, добавляет прокуратура.
“Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя… Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — уточняется в сообщении.
Он обвиняется в «присвоении и растрате лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации», уточняется в сообщении.
В ходе следствия обвиняемым добровольно возмещен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей, арестовано имущество стоимостью свыше 30,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.
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