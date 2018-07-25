Телефонная террористка-пенсионерка сообщила о бомбе на Ленинградской АЭС

Полицейские в Сосновом Бору задержали телефонную террористку-пенсионерку. Она позвонила в Ленинградскую АЭС и сообщила о заложенной бомбе

Сотрудник экстренной службы специально затягивал разговор с пенсионеркой, пока полицейские вычисляли откуда поступил звонок. Оказалось, что женщина находится в состоянии сильного опьянения. Выяснилось, что ей 62 года, зарегистрирована в Петербурге

Задержанная признана невменяемой и отправлена с признаками психического расстройства в Городскую больницу №17.

По сообщению АН «Оперативное прикрытие», никакой бомбы на территории АЭС не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.