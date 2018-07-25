В Приморье вопреки позиции Генпрокуратуры и Верховного суда получателя субсидии по развитию сельского хозяйства отправили в СИЗО

Об этом рассказали бизнес-омбудсмену.

Приморском крае предприниматель, который проходит по делу о нецелевом использовании средств, полученных в рамках субдсидии по развитию сельского хозяйства, арестован и находится в СИЗО . Об этом на личном приеме совместно с исполняющим обязанности прокурора края Вячеславом Шайбековым рассказали бизнес-омбудсмену Марии Шемилиной. Об этом передает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

«Уполномоченный не вмешивается в разбирательства следственных органов, решение о виновности принимает суд, но я не могу спокойно относиться к тому, что фермер, это предприниматель, — содержится сегодня в СИЗО, потому что на сегодняшний день есть решение пленума Верховного суда, есть позиция Генеральной прокуратуры , которые говорят о недопустимости содержания под стражей по экономическим преступлениям», — сказала Шемилина.

Ранее сообщалось, что согласно положениям нового постановления Пленума Верховного суда, судам надлежит более требовательно относиться к ходатайствам органов следствия о заключении под стражу и продлении срока ареста фигурантов дел об экономических преступлениях и не допускать формального подхода. При принятии решения по ходатайству суды должны учитывать такие факторы, как сложность дела, продолжительность расследования, эффективность и своевременность действий органов следствия. ВС подчеркивает, что суды должны принимать активную роль в проверке законности решений органов следствия на стадии досудебного разбирательства.

Судам рекомендуется тщательно изучать доводы жалоб защиты, в том числе при обжаловании решений о возбуждении уголовных дел. Как подчеркивает ВС в своем постановлении, судам апелляционной инстанции отводится ключевая роль при обеспечении неукоснительного соблюдения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, нижестоящими судами.