В Твери трое молодых людей снимали посуточно квартиры и выносили оттуда всё добро 

В сентябре — октябре 2017 года трое жителей Тверской области под видом аренды сдаваемых квартир оплачивали проживание за сутки. Получив доступ в жилые помещения, похищали предметы бытовой техники (телевизоры, утюги, микроволновые печи и пр.), после чего скрывались с места происшествия, распоряжаясь похищенным имуществом по своему усмотрению.
Главный из них ударился в бега. Две его соучастницы оказались рецидивтсиками и ранее были осуждены Центральным районным судом Твери. Место нахождения скрывшегося установлено, он задержан, большая часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим.
Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Тверской области, 1994 года рождения, в совершении трех краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, незаконным проникновением в жилище. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Тверской области.