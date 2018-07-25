Скрывавшегося жителя Киргизии задержали в Петербурге 

Правоохранители задержали жителя Киргизии, который скрывался в Санкт‐Петербурге. Мужчину подозревают в преступлениях на территории его страны. Об этом сообщило информационное агенство «Невские новости».
Обвиняемого задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции выяснили, что 53-летний мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями Киргизии. Его обвиняли в неоднократном самовольном завладении зданиями на территории своей страны. Мужчина скрывался от правосудия в Петербурге, где подрабатывал разнорабочим.
Подозреваемый находится в полиции УМВД России по Адмиралтейскому району. О его заключении под стражу сообщили инициатору розыска в город Бишкек.