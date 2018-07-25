В Азербайджане застрелен нападавший на мэра Гянджи 

Силовики Азербайджана ликвидировали фигуранта вооруженного нападения на главу города Гянджа. Ранее был застрелен ещё один участник связанного с этим инцидента.
Сообщается что боевик был участником вооружённых операций в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева произошло 3 июля. Из-за ареста подозреваемых по этому делу в городе начались беспорядки, в ходе которых погибли двое полицейских
Один из подозреваемых в убийстве правоохранителя, как ранее писал News.ru, был застрелен силовиками через несколько дней, так как оказал сопротивление при задержании.