Директор стройфирмы ответит за хищение 800 миллионов у новосибирских дольщиков

Передано в суд уголовное дело против бывшего руководителя ООО «Главновосибирскстрой-2». Как сообщает прокуратура области, он обвиняется в хищении денег у дольщиков.

По версии следствия, с мая 2011 по октябрь 2014 года директор фирмы заключал с гражданами договоры на долевое участие в строительстве второй очереди жилого дома на улице Галащука в Новосибирске

Однако дом так и не был введен в эксплуатацию, а деньги 350 граждан на общую сумму свыше 800 млн рублей — похищены.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

Суд уже наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 31 млн рублей.