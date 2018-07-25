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Директор стройфирмы ответит за хищение 800 миллионов у новосибирских дольщиков
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Директор стройфирмы ответит за хищение 800 миллионов у новосибирских дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Передано в суд уголовное дело против бывшего руководителя ООО «Главновосибирскстрой-2». Как сообщает прокуратура области, он обвиняется в хищении денег у дольщиков.
По версии следствия, с мая 2011 по октябрь 2014 года директор фирмы заключал с гражданами договоры на долевое участие в строительстве второй очереди жилого дома на улице Галащука в Новосибирске.
Однако дом так и не был введен в эксплуатацию, а деньги 350 граждан на общую сумму свыше 800 млн рублей — похищены.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.
Суд уже наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 31 млн рублей.
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