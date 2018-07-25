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В Омске вынесли приговор следователю-взяточнику
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В Омске вынесли приговор следователю-взяточнику 

Омск Здесь 57 минут назад
Фото: Омск Здесь
Уже бывший следователь обвиняется в получении взятки особо крупного размера. Сегодня в Центральном районном суде Омска было рассмотрено уголовное дело 27-летнего бывшего следователя. Работая в отделе по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах, он, по мнению следствия, получил взятку, размер которой квалифицировали, как особо крупную.
Как было установлено, в 2016 году следователь работал с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего генерального директора нескольких коммерческих организаций. Его обвиняли в неправомерных действиях при банкротстве. Следователь в беседе с адвокатом бизнесмена запросил 1,5 млн рублей, взамен обещал предоставить материалы уголовного дела, информацию о ходе предварительного расследования, обеспечить избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Кроме того, он сказал, что может поспособствовать, чтобы по материалам доследственных проверок не возбудили уголовные дела.
После получения такого требования адвокат обратилась с соответствующим заявлением в подразделение собственной безопасности УМВД России по Омской области, поэтому процесс получения следователем первой части суммы взятки проходил уже под контролем правоохранительных органов. В декабре 2016 года следователь был задержан после передачи денежных средств в размере 600 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
После задержания следователь был уволен из органов УМВД за поступок, который опорочил честь сотрудника полиции. Свою вину следователь не признал. Сегодня взяточника приговорили к четырем годам лишения свободы, которые он должен отбыть в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено работать в должностях в структурах власти и связанных с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями на протяжении пяти лет. В законную силу приговор еще не вступил.
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