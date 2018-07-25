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Лесничего в Удмуртии обвинили в получении взятки
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Лесничего в Удмуртии обвинили в получении взятки 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ува. Удмуртия. Лесничего из Удмуртии обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК следственного управления России по республике.
По данным следствия, 54-летний лесничий Сюмсинского лесничества заключил договор на поставку древесины по заниженной цене.
«Разницу между фактической стоимостью и стоимостью древесины по договору в сумме 35 тыс. рублей получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки»). Подозреваемый задержан, следователи приступили к допросу свидетелей, в том числе из числа сотрудников учреждения «Сюмсилес», и подготовке материалов для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
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