В Тазовском пьяный мужчина избил пятилетнего ребенка 

В Тазовском следователи начали проверку по факту избиения малолетнего ребенка. Пятилетний мальчик доставлен в больницу, у малыша закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и кровоподтеки. Заявление в правоохранительные органы подала мама мальчика. Женщина сообщила, что ребёнка жестоко избил ее сожитель. «Установлено, что 23 июля между сожителями произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков. Женщина, испугавшись, убежала из дома, оставив с нетрезвым мужчиной троих несовершеннолетних детей. Вернувшись на другой день, она обнаружила на теле малолетнего сына многочисленные синяки», — сообщает региональное управление СКР. После инцидента следователи начали проверку. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная. Напомним, 16 июля в Салехарде суд вынес приговор 28-летнему мужчине который до смерти избил трехмесячную дочь. Он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — «Убийство малолетнего» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Трагедия случилась в ночь на 14 января. Пьяный ямалец поссорился с супругой, которая не давала ему денег на спиртное. Женщина убежала из квартиры, а осуждённый выместил зло на маленьких детях. Трехмесячная малышка скончалась от черепно-мозговой травмы, а трехлетний мальчик был сильно избит ремнем. Мужчине назначено наказание в виде 21 года колонии строго режима.