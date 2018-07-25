Ещё
В Тазовском пьяный мужчина избил пятилетнего ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тазовском пьяный мужчина избил пятилетнего ребенка 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Тазовском следователи начали проверку по факту избиения малолетнего ребенка. Пятилетний мальчик доставлен в больницу, у малыша закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и кровоподтеки. Заявление в правоохранительные органы подала мама мальчика. Женщина сообщила, что ребёнка жестоко избил ее сожитель. «Установлено, что 23 июля между сожителями произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков. Женщина, испугавшись, убежала из дома, оставив с нетрезвым мужчиной троих несовершеннолетних детей. Вернувшись на другой день, она обнаружила на теле малолетнего сына многочисленные синяки», — сообщает региональное управление СКР. После инцидента следователи начали проверку. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная. Напомним, 16 июля в Салехарде суд вынес приговор 28-летнему мужчине который до смерти избил трехмесячную дочь. Он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — «Убийство малолетнего» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Трагедия случилась в ночь на 14 января. Пьяный ямалец поссорился с супругой, которая не давала ему денег на спиртное. Женщина убежала из квартиры, а осуждённый выместил зло на маленьких детях. Трехмесячная малышка скончалась от черепно-мозговой травмы, а трехлетний мальчик был сильно избит ремнем. Мужчине назначено наказание в виде 21 года колонии строго режима.
Noyabrsk24.ru: последние новости
В деле о гибели мужчины на озере в Ямальском районе появился подозреваемый Ямалец заплатит 25 тысяч штрафа за оскорбление полицейского Задержавшие насильника ямальцы получили благодарности от СКР
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма479
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку299
Заявление Лолиты грозит международным скандалом263
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом20
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина223
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение