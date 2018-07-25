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Полицейские нашли в квартире киришского агрессора арсенал оружия
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Полицейские нашли в квартире киришского агрессора арсенал оружия 

Ivyborg.ru 30 минут назад
Полиция приехала к буйному жителю Киришей после звонка соседки. В квартире они нашли целый арсенал оружия. Об этом сообщают правоохранительные органы
Звонок в полицию поступил вечером 24 июля. Женщина рассказала, что сосед ведет себя агрессивно и попросила его успокоиться. Полицейские приехали к дому #35 на проспекте Ленина. В квартире, кроме буйного мужчина, они нашли арсенал оружия.
В квартире находились: ружье, детонаторы, гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки, взрыватели, патроны и порох. Откуда у мужчины столько оружия предстоит выяснить следователям.
По предварительным данным, 52-летний мужчина имеет отношение к экстренным службам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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