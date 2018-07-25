Полицейские нашли в квартире киришского агрессора арсенал оружия

Полиция приехала к буйному жителю Киришей после звонка соседки. В квартире они нашли целый арсенал оружия. Об этом сообщают правоохранительные органы

Звонок в полицию поступил вечером 24 июля. Женщина рассказала, что сосед ведет себя агрессивно и попросила его успокоиться. Полицейские приехали к дому #35 на проспекте Ленина. В квартире, кроме буйного мужчина, они нашли арсенал оружия.

В квартире находились: ружье, детонаторы, гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки, взрыватели, патроны и порох. Откуда у мужчины столько оружия предстоит выяснить следователям.

По предварительным данным, 52-летний мужчина имеет отношение к экстренным службам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.