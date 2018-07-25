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В отношении одного из руководителей калининградской ФССП возбудили уголовное дело
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В отношении одного из руководителей калининградской ФССП возбудили уголовное дело 

Клопс.Ru 2 часа назад
В отношении одного из руководителей калининградской Службы судебных приставов возбуждено уголовное дело. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело возбудили в июле 2018 года. По версии следствия, год назад мужчина, находясь на руководящей должности в региональном УФССП России, подписал постановление об отмене запрета на регистрацию земельного участка одной из калининградских компаний. При этом он знал об ограничительных мерах на регистрацию имущества компании из-за процесса взыскания неустойки. Пристав также передал своё постановление в Росреестр, что привело к отчуждению участка в пользу иных лиц.
Следствие заключило, что действия пристава нарушили как принципы правосудия, так и законные интересы граждан, чьи имущественные требования к компании не были удовлетворены из-за отчуждения имущества, на счёт которого могло осуществляться взыскание 2 млн рублей с компании. Уголовное дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на четыре года.
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