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Следствие предъявило обвинение главе томского МЧС
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Следствие предъявило обвинение главе томского МЧС 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Байкал24.ru
ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение ранее задержанному начальнику главного управления МЧС по Томской области Михаилу Бегуну в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель регионального СУ СК РФ.
"В среду задержанному предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Виновным себя он не признал", — сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что вопрос о мере пресечения для Бегуна будет решен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Следственным комитетом на основании материалов регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, который был задержан с поличным во вторник в момент получения взятки в крупном размере.
По предварительным данным, в июне-июле 2018 года Бегун незаконно потребовал от подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных томскому главку МЧС, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления. Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.
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