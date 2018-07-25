Следствие предъявило обвинение главе томского МЧС

"В среду задержанному предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Виновным себя он не признал", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что вопрос о мере пресечения для Бегуна будет решен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Следственным комитетом на основании материалов регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, который был задержан с поличным во вторник в момент получения взятки в крупном размере.

По предварительным данным, в июне-июле 2018 года Бегун незаконно потребовал от подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных томскому главку МЧС, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления. Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.