На Среднем Урале каждый третий преступник промышляет кражами

Свердловской области по итогам 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 27 311 преступлений. Это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения: кражи — 10 214 (— 13,5%), мошенничество — 2 116 (+ 4,5%), присвоения или растраты — 288 (+ 14,7%), грабеж — 781 (— 20%), разбой — 160 (+ 17,6%).

На 0,8% увеличилось число погибших в результате преступных посягательств — 378 человек. Но на 12,1% сократилось количество человек, здоровью которых был причинен тяжкий вред — до 612. Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным делам) составил 2,75 миллиарда рублей. Это на 6,7% больше аналогичного периода прошлого года.

За первое полугодие текущих 12 месяцев выявлено 2 958 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, зарегистрировано 10 преступлений террористического характера (— 41,2%) и 18 преступлений экстремистской направленности (— 52,6%).

10 452 преступления совершено в общественных местах — на улицах, площадях, в парках и скверах.