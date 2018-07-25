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В Волгограде бывшего сотрудника УФСИН осудили за взятки на 4,5 года
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В Волгограде бывшего сотрудника УФСИН осудили за взятки на 4,5 года 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 25 июл — РИА Новости. Бывший инспектор УФСИН по Волгоградской области признан виновным в получении взяток с подследственных, которые находились под домашним арестом, его приговорили к 4,5 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Волгоградской области.
"Приговором Красноармейского района Волгограда 35-летний бывший инспектор районного филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области Антон Молчанов признан виновным в получении взяток (2 эпизода по ч.3 ст.290 УК РФ — получение взятки в значительном размере, 1 эпизод мелкого взяточничества — ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)", — говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, Молчанов за деньги предложил двум подследственным, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, не проверять, как они соблюдают меру пресечения, установленную судом. За пять месяцев 2017 года бывший инспектор получил более 120 тысяч рублей за фиктивные справки о проверках.
Также, по информации прокуратуры, он взял 20 тысяч рублей с одного из условно осужденных за 6 справок о якобы проведенных проверках в его отношении.
"Вину в инкриминируемых деяниях Молчанов не признал. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Молчанов приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы", — уточняет прокуратура региона.
Кроме того, Молчанова лишили звания капитана внутренней службы. Как сообщает ведомство, приговор еще не вступил в законную силу.
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