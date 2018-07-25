В Курской области сотрудники полиции раскрыли двойное убийство

Установлено, что ночью подозреваемый ворвался в дом местной жительницы и нанес множественные ранения ей и ее родственникам: 71-летнему мужчине и его жене. В результате чего супруги скончались, а хозяйка доставлена в больницу.

Из дома подозреваемый похитил банковскую карту, автотехнику и скрылся на автомобиле, принадлежащем убитым.