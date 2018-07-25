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В Курской области сотрудники полиции раскрыли двойное убийство
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В Курской области сотрудники полиции раскрыли двойное убийство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
«Сотрудниками полиции УМВД России по Курской области задержан подозреваемый в совершении убийства супружеской пары, приехавшей из Санкт-Петербурга в гости к родственнице в д. Шустово Конышевского района Курской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что ночью подозреваемый ворвался в дом местной жительницы и нанес множественные ранения ей и ее родственникам: 71-летнему мужчине и его жене. В результате чего супруги скончались, а хозяйка доставлена в больницу.
Из дома подозреваемый похитил банковскую карту, автотехнику и скрылся на автомобиле, принадлежащем убитым.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и место нахождения подозреваемого. 24-летний местный житель был задержан в Ростовской области. Похищенный автомобиль он спрятал в болотистой местности в Суджанском районе", — добавила Ирина Волк.
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