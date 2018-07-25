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Следствию не хватило материалов для ареста четвёртого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии
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Следствию не хватило материалов для ареста четвёртого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии 

RT на русском 42 минуты назад
Суд дал следствию время, чтобы собрать убедительные доказательства для ареста заместителя начальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключённого.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталию Сарбунову.
«Суд постановил продлить срок задержания Калашникова на 72 часа, до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства», — сказала Сарбунова.
Она уточнила, что судья посчитал недостаточно убедительными представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению.
Ранее суд аретсовал троих из шести подозреваемых.
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