Следствию не хватило материалов для ареста четвёртого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

Суд дал следствию время, чтобы собрать убедительные доказательства для ареста заместителя начальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключённого.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталию Сарбунову.

«Суд постановил продлить срок задержания Калашникова на 72 часа, до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства», — сказала Сарбунова.

Она уточнила, что судья посчитал недостаточно убедительными представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению.

Ранее суд аретсовал троих из шести подозреваемых.