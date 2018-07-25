Директор тверской школы «понарошку» купил стенды за 94 тысячи рублей

Уголовное дело, возбужденное по результатам прокурорской проверки, направлено в суд.

В прокуратуре Калининского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Твери . Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Коллектив школы обратился в прокуратуру по факту непоставки стендов для школы.

По версии предварительного расследования, директор образовательного учреждения, в целях приукрасить действительное положение дел, повысить результаты своей работы в части эффективного расходования бюджетных средств, достоверно зная о невыполнении обществом с ограниченной ответственностью условий заключенных договоров на поставку имущества, злоупотребляя должностными полномочиями, подписал платежные поручения о перечислении денежных средств в размере 93 660 рублей на счет юридического лица.

Своими незаконными действиями, директор причинил имущественный вред бюджету муниципального образовательного учреждения на указанную сумму, сообщили в прокуратуре Тверской области.

Уголовное дело направлено Калининский районный суд для рассмотрения по существу.