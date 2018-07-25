Самарский спортсмен погиб из-за передела в ритуальном бизнесе

Напомним, самарский спортсмен был убит в мае прошлого года. Его застрелили, когда он выходил из подъезда своего дома, расположенного по улице Калинина. Обвиняемый произвел 4 выстрела в Попова, после чего он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями в области шеи, туловища и конечностей. На протяжении полугода врачи боролись за его жизнь, однако мужчина впоследствии скончался от полученных ранений.

Известно, что погибший занимался в Самаре восточными единоборствами и открыл спортивную школу для детей. Вместе с тем, он неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. В конце апреля минувшего года между Поповым и представителем ООО «Самара Спецкомбинат ритуальных услуг» произошел конфликт на территории кладбища «Рубежное». Поводом для ссоры стал передел сфер влияния в ритуальном бизнесе.

После этого 50-летний обвиняемый совместно со свои 47-летним знакомым решил организовать убийство спортсмена. Для этих целей ори привлекли своего 34-летнего знакомого, которому они заплатили миллион рублей за поиск киллера.

«После того, как исполнители были определены, 34-летний обвиняемый подъехал вместе с ними к дому, где проживал потерпевший, а когда он вышел из подъезда, 24-летний злоумышленник и произвел в него несколько выстрелов из оружия, которое ему передали организаторы убийства», — уточняют в пресс-службе СКР.

Исполнители заказного убийства были объявлены в розыск. Известно, что они находятся за пределами Самарской области . Обвиняемые в организации преступления в настоящий момент находятся по стражей. Им было предъявлено заочное обвинение.

«Несмотря на то, что обвиняемые в организации убийства, вину свою в совершении преступления не признали, в отношении них следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая их в незаконном деянии», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Самарской области