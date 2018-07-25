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В Амурской области СК возобновит следствие по факту гибели школьницы в 2014 году
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В Амурской области СК возобновит следствие по факту гибели школьницы в 2014 году 

ТАСС 49 минут назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Амурской области решает вопрос о возобновлении предварительного следствия по факту исчезновения в 2014 году школьницы из амурского Белогорска. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности руководителя следственного управления Олег Винников.
Восьмилетняя школьница из Белогорска пропала в сентябре 2014 года по дороге из школы домой. Несколько месяцев ее поисками занимались правоохранительные органы, волонтеры. Останки ребенка и личные вещи были найдены в апреле 2015 года на окраине села Васильевка, которое граничит с Белогорском. На одежде погибшей были обнаружены биологические следы ее неродного дяди, который стал подозреваемым в деле.
В 2017 году решение о невиновности мужчины суд огласил на основании решения суда присяжных заседателей, которые его оправдали.
"Дело возвратилось из Верховного суда и в настоящее время решается вопрос о возобновлении предварительного следствия, — сообщил Олег Винников. — Есть процессуальные моменты, которые не позволяют в полном объеме вести расследование по этому уголовному делу. Это связано с вердиктом, который был вынесен присяжными заседателями, но, тем не менее, расследование будет возобновляться и проверяться другие версии совершения преступления".
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