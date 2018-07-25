В Амурской области СК возобновит следствие по факту гибели школьницы в 2014 году

Восьмилетняя школьница из Белогорска пропала в сентябре 2014 года по дороге из школы домой. Несколько месяцев ее поисками занимались правоохранительные органы , волонтеры. Останки ребенка и личные вещи были найдены в апреле 2015 года на окраине села Васильевка , которое граничит с Белогорском. На одежде погибшей были обнаружены биологические следы ее неродного дяди, который стал подозреваемым в деле.

В 2017 году решение о невиновности мужчины суд огласил на основании решения суда присяжных заседателей, которые его оправдали.

"Дело возвратилось из Верховного суда и в настоящее время решается вопрос о возобновлении предварительного следствия, — сообщил Олег Винников. — Есть процессуальные моменты, которые не позволяют в полном объеме вести расследование по этому уголовному делу. Это связано с вердиктом, который был вынесен присяжными заседателями, но, тем не менее, расследование будет возобновляться и проверяться другие версии совершения преступления".