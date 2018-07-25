Женщина закатала мужа в бетон в подвале дома

На Камчатке нашли тело мужчины, забетонированное в подвале дома

Дело по статье "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору" возбуждено в отношении 49-летней жительницы поселка Светлый Елизовского района и её 33-летнего сожителя.

"По версии следствия, в ночное время 22 августа 2016 года, находясь в жилом доме по улице Труда в поселке Светлый, подозреваемые на почве внезапно возникших неприязненных отношений к 38-летнему жителю Алтайского края, приходившемуся подозреваемой мужем, причинили ему телесные повреждения в область головы металлическим предметом и ножевые ранения в области бедра и шеи, от которых тот скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным СУСК, фигуранты закопали тело в подвале дома, а после залили это место бетоном.

Подозреваемые задержаны, они сознались в убийстве, отмечают следователи. Ранее правоохранителям о преступлении известно не было, его выявили районные полицейские. Вместе со следователями-криминалистами в земле на глубине 1,5 метра они нашли останки убитого, а также орудия и следы преступления.