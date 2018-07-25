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На Камчатке нашли тело мужчины, забетонированное в подвале дома
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На Камчатке нашли тело мужчины, забетонированное в подвале дома 

РИА Новости 53 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Правоохранители на Камчатке нашли тело жителя Алтайского края, которого в 2016 году, предположительно, убили и забетонировали в подвале дома его жена и ее сожитель, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю.
Дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» возбуждено в отношении 49-летней жительницы поселка Светлый Елизовского района и её 33-летнего сожителя.
"По версии следствия, в ночное время 22 августа 2016 года, находясь в жилом доме по улице Труда в поселке Светлый, подозреваемые на почве внезапно возникших неприязненных отношений к 38-летнему жителю Алтайского края, приходившемуся подозреваемой мужем, причинили ему телесные повреждения в область головы металлическим предметом и ножевые ранения в области бедра и шеи, от которых тот скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
По данным СУСК, фигуранты закопали тело в подвале дома, а после залили это место бетоном.
Подозреваемые задержаны, они сознались в убийстве, отмечают следователи. Ранее правоохранителям о преступлении известно не было, его выявили районные полицейские. Вместе со следователями-криминалистами в земле на глубине 1,5 метра они нашли останки убитого, а также орудия и следы преступления.
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