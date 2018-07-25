Молодая супружеская пара в Тамбове получила крупный срок за сбыт наркотиков

Супружескую пару в Тамбове приговорили к 17 годам лишения свободы за продажу наркотиков, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

По версии следствия, супруги через мессенджер Telegram нашли заказчика, который предложил им работу. Молодые люди ездили по городу, забирали по адресам оптовые «закладки» с наркотиками, расфасовывали их на более мелкие партии и раскладывали в «тайники-закладки» по всему городу и Тамбовскому району. Затем через мессенджер они сообщали заказчику адреса новых «закладок».

Суд приговорил мужчину к 10,5 годам, а его жену к 6,6 годам лишения свобода.