Главного полицейского Нефтеюганска увольняют из-за алкоголя

Начальника ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина увольняют по отрицательным мотивам. В настоящее время этот вопрос рассматривается руководством окружного УМВД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Весной Плаксина и начальника одного из отделов окружного УМВД Романа Недыбу арестовали за коррупционные преступления. По данным следствия, в 2016-2017 годах полицейские брали деньги с бизнесменов за помощь в ведении бизнеса. Речь идет о преступной группировке, занимавшейся продажей суррогатного алкоголя.

Полицейским предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору.