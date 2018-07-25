Главного полицейского Нефтеюганска увольняют из-за алкоголя 

Начальника ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина увольняют по отрицательным мотивам. В настоящее время этот вопрос рассматривается руководством окружного УМВД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Весной Плаксина и начальника одного из отделов окружного УМВД Романа Недыбу арестовали за коррупционные преступления. По данным следствия, в 2016-2017 годах полицейские брали деньги с бизнесменов за помощь в ведении бизнеса. Речь идет о преступной группировке, занимавшейся продажей суррогатного алкоголя.
Полицейским предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору.
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