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Неудачное разбойное нападение на магазин мужчины с топором в Солнечногорском районе
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Неудачное разбойное нападение на магазин мужчины с топором в Солнечногорском районе 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области, сегодня, 25 июля, выпивший мужчина появился в продовольственном магазине солнечногорской деревни Татищево и похитил с прилавка несколько бутылок горячительных напитков. Нарушитель правопорядка сбежал с места преступления, но вскоре, после опустошения емкостей награбленного он вернулся, но уже вооруженный топором.
На этот раз ему потребовалась пачка сигарет. Злоумышленник угрожал продавщице магазина расправой, но женщина не стушевалась и нажала на кнопку экстренного вызова. Грабитель заметил это и предпочел скрыться.
Побег не удался — представители правоохранительных органов обнаружили спящего мужчину с топором неподалеку от места происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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