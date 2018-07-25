Неудачное разбойное нападение на магазин мужчины с топором в Солнечногорском районе

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области , сегодня, 25 июля, выпивший мужчина появился в продовольственном магазине солнечногорской деревни Татищево и похитил с прилавка несколько бутылок горячительных напитков. Нарушитель правопорядка сбежал с места преступления, но вскоре, после опустошения емкостей награбленного он вернулся, но уже вооруженный топором.

На этот раз ему потребовалась пачка сигарет. Злоумышленник угрожал продавщице магазина расправой, но женщина не стушевалась и нажала на кнопку экстренного вызова. Грабитель заметил это и предпочел скрыться.