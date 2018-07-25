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Мужчина дважды за день ограбил один и тот же магазин в Подмосковье
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Мужчина дважды за день ограбил один и тот же магазин в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
В деревне Татищево Солнечногорского района пьяный мужчина похитил в местном магазине несколько бутылок со спиртным и скрылся, а после вернулся с топором за сигаретами, сообщил РИАМО представитель пресс-службы главного управления Росгвардии по Подмосковью.
Сотрудники солнечногорского отдела вневедомственной охраны задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на торговое учреждение.
«На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина в деревне Татищево. На месте прибывшие росгвардейцы выяснили от продавщицы, что неизвестный мужчина в состоянии опьянения сначала похитил с прилавка несколько бутылок со спиртным и ушел, а через некоторое время вернулся с топором и потребовал пачку сигарет, угрожая женщине расправой», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, увидев, как продавщица нажала на кнопку экстренного вызова, злоумышленник скрылся. Сотрудники Росгвардии зафиксировали приметы нападавшего и вскоре обнаружили мужчину схожей внешности спящим неподалеку, после чего передали его полиции.
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