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В Башкирии завершено расследования о невыплате 25 млн рублей зарплаты
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В Башкирии завершено расследования о невыплате 25 млн рублей зарплаты 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Нефтекамске 59-летний бывший гендиректор компании «Интеграл» обвиняется в невыплаты 25 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает Следком по Башкирии.
— По версии следствия, с февраля 2016 года по апрель 2017 года руководитель организации не выплачивал заработную плату 292 сотрудникам. При этом предприятие располагало возможностью погасить задолженность, но руководитель направлял денежные средства организации на расчеты с контрагентами и иные нужды, — рассказали в СК по РБ.
В ходе предварительного следствия задолженность перед работниками АО «Интеграл» погашена в полном объеме, обвиняемый признал вину. Уголовное дело передано в суд.
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