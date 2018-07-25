В Башкирии завершено расследования о невыплате 25 млн рублей зарплаты

Нефтекамске 59-летний бывший гендиректор компании «Интеграл» обвиняется в невыплаты 25 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает Следком по Башкирии.

— По версии следствия, с февраля 2016 года по апрель 2017 года руководитель организации не выплачивал заработную плату 292 сотрудникам. При этом предприятие располагало возможностью погасить задолженность, но руководитель направлял денежные средства организации на расчеты с контрагентами и иные нужды, — рассказали в СК по РБ.

В ходе предварительного следствия задолженность перед работниками АО «Интеграл» погашена в полном объеме, обвиняемый признал вину. Уголовное дело передано в суд.

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