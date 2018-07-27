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Против замглавы правительства Колымы возбудили дело
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Против замглавы правительства Колымы возбудили дело 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: КОЛЫМА.RU
Заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что с 2015 по 2016 год Озимок заключил с подконтрольной компанией госконтракт по содержанию автодороги стоимостью более 59 миллионов рублей. Он достоверно знал, что предприятие не сможет выполнить свои обязательства в связи с отсутствием техники и специалистов. Выходя за пределы своих полномочий, под угрозой создания негативных последствий Озимок склонил директора «Тенькинской дорожной компании» к заключению договора субподряда по вышеуказанному контракту на сумму 47 миллионов рублей.
Таким образом, зампред обеспечил получение прибыли для подконтрольной компании в сумме 12 миллионов рублей.
В настоящее время слледователи проводят обыски по месту жительства и работы чиновника.
Кроме того, по данным местного издания «Весьма», Озимок содействовал в получении подряда на строительство в аэропорту компании, чей руководитель является компаньоном его сына.
«Фактически речь идет о том, что Игорь Озимок создал преступную группу, в состав которой могли входить его родственники, которые занимались незаконным распределением бюджетных средств между "своими"», — отмечает издание.
Озимок в рамках своих полномочий курирует министерство дорожного хозяйства и транспорта и министерство природных ресурсов.
По данным издания, чиновник владеет недвижимостью за рубежом, записанной на гражданскую жену, и многочисленными предметами роскоши.
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