В Кирове расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что в период времени с 2007 года по 2015 год неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок, расположенный в парке Победы в городе Кирове.

Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению, реализовав земельный участок представителям одной из строительных организаций города.

«В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц, действующих по предварительному сговору, муниципальному образованию «Город Киров» был причинен ущерб в особо крупном размере, равном недополученной разнице между 20% объективной кадастровой стоимости земельного участка и необоснованно заниженной выкупной стоимости, то есть в размере не менее 9 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В настоящее время следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области проводят многочисленные обыски, выемки, изымают документы, допрашивают лиц, обладающих для следствия важной информацией. Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото — СУ СКР по Кировской области