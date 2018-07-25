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Бывшему замглавы Ленинского района Самары продлили арест на три месяца
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Бывшему замглавы Ленинского района Самары продлили арест на три месяца 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. он в служебном кабинете получил 120 тыс. рублей. За это Завада должен был «закрыть глаза» на незаконное использование гражданином спортивной площадки у во дворе дома на ул. Клинической.
Хотя уголовное дело следователи передали в суд еще в начале июля, его до сих пор не начали рассматривать по существу из-за неявки потерпевших.
В связи с истечением срока содержания под стражей гособвинение ходатайствовало продлить Сергею Заваде арест на три месяца. Адвокат и сам подсудимый были против: он уже полгода находится в СИЗО, следствие окончено, свидетели допрошены и повлиять на их показания он уже не может, поэтому защита просила отпустить бывшего чиновника под домашний арест.
Однако суд продлил ему арест на три месяца — до 4 ноября.
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