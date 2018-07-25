В СК РФ заявили о значительном сокращении уровня коррупции среди военнослужащих

"Анализ практики расследования уголовных дел показывает, что уровень коррупции в целом среди сотрудников ведомств, в которых предусмотрена военная служба, значительно снизился", — сказали в СК.

С момента создания Следственного комитета в 2011 году в военные следственные органы СК поступило свыше 25,5 тыс. сообщений о преступлениях коррупционной направленности. «По результатам их рассмотрения возбуждено более 12 тыс. уголовных дел», — отметили в ведомстве, добавив, что возмещенный ущерб составил около 10 млрд рублей. При этом вопросы противодействия коррупции находятся под пристальным вниманием военных следователей.

В связи с Днем сотрудника органов следствия РФ в СК отметили, что управления и отделы военных следователей занимают особое место в системе Следственного комитета, а обусловлено это прежде всего подследственностью преступлений, совершенных военнослужащими и иными лицами, связанными с военной службой. За годы деятельности военных следователей удалось сформировать и сплотить высокопрофессиональные подразделения гарнизонного и окружного звена, а также Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.