Ещё
В СК РФ заявили о значительном сокращении уровня коррупции среди военнослужащих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

В СК РФ заявили о значительном сокращении уровня коррупции среди военнослужащих 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России отмечает сокращение числа коррупционных преступлений среди военнослужащих (речь идет не только о Минобороны, но и всех ведомствах, где предусмотрена военная служба). Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.
"Анализ практики расследования уголовных дел показывает, что уровень коррупции в целом среди сотрудников ведомств, в которых предусмотрена военная служба, значительно снизился", — сказали в СК.
С момента создания Следственного комитета в 2011 году в военные следственные органы СК поступило свыше 25,5 тыс. сообщений о преступлениях коррупционной направленности. «По результатам их рассмотрения возбуждено более 12 тыс. уголовных дел», — отметили в ведомстве, добавив, что возмещенный ущерб составил около 10 млрд рублей. При этом вопросы противодействия коррупции находятся под пристальным вниманием военных следователей.
В связи с Днем сотрудника органов следствия РФ в СК отметили, что управления и отделы военных следователей занимают особое место в системе Следственного комитета, а обусловлено это прежде всего подследственностью преступлений, совершенных военнослужащими и иными лицами, связанными с военной службой. За годы деятельности военных следователей удалось сформировать и сплотить высокопрофессиональные подразделения гарнизонного и окружного звена, а также Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.
"Военные следователи несут службу на суше и на море, вдали от Родины и в самых отдаленных географических точках, успешно осуществляя сотрудничество с компетентными органами других государств, в том числе с коллегами из Сирийской Арабской Республики", — подчеркнули в СК.
ТАСС: последние новости
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело Источник: защита сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева обжаловала его арест Источник: экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение в получении взяток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом223
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина279
Таджикистан направил ноту России110
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение