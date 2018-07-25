Пензенский областной суд назначил дату рассмотрения дела Стасенкова

Рассмотрение уголовного дела бывшего судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, начнется 1 августа. Информация о дате проведения резонансного процесса опубликована на официальном сайте инстанции.

Согласно данным облсуда, председательствовать в процессе будет федеральный судья Вячеслав Судариков.

Напомним, 25 июня Пензенский областной суд получил на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего саратовского судьи Владимира Стасенкова, обвиняемого в совершении коррупционного преступления. Регион рассмотрения дела был выбран 1 июня Верховным судом РФ

Стоит отметить, что о завершении расследования дела правоохранители информировали Стасенкова в середине марта этого года. Свою вину в преступлении экс-судья не признал.

По версии СУ СКР, Стасенков получил 150 тысяч рублей и муляжи купюр на пять миллионов рублей от знакомого Юрия Дудукова за помощь в отмене приговора в отношении Романа Сгибова, обвинявшегося в крупном мошенничестве и осужденного на восемь лет колонии строгого режима . Ранее сообщалось, что судья потребовал от Дудукова 15 миллионов рублей, а тот от Сгибова — 17 миллионов. При этом, по мнению правоохранителей, Стасенков возможности оказать влияние на ход дела не имел.