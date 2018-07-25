Пензенский областной суд назначил дату рассмотрения дела Стасенкова 

Рассмотрение уголовного дела бывшего судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, начнется 1 августа. Информация о дате проведения резонансного процесса опубликована на официальном сайте инстанции.
Согласно данным облсуда, председательствовать в процессе будет федеральный судья Вячеслав Судариков.
Напомним, 25 июня Пензенский областной суд получил на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего саратовского судьи Владимира Стасенкова, обвиняемого в совершении коррупционного преступления. Регион рассмотрения дела был выбран 1 июня Верховным судом РФ.
Стоит отметить, что о завершении расследования дела правоохранители информировали Стасенкова в середине марта этого года. Свою вину в преступлении экс-судья не признал.
По версии СУ СКР, Стасенков получил 150 тысяч рублей и муляжи купюр на пять миллионов рублей от знакомого Юрия Дудукова за помощь в отмене приговора в отношении Романа Сгибова, обвинявшегося в крупном мошенничестве и осужденного на восемь лет колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что судья потребовал от Дудукова 15 миллионов рублей, а тот от Сгибова — 17 миллионов. При этом, по мнению правоохранителей, Стасенков возможности оказать влияние на ход дела не имел.
Процедура отставки Стасенкова квалификационной коллегией судей Саратовской области была начата летом прошлого года по представлению председателя облсуда Василия Тарасова. Глава инстанции до этого говорил, что Стасенков являлся примером для подражания среди судей регионального суда. Впоследствии Тарасов покинул свой пост и возглавил Воронежский областной суд.