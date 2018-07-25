За покушение на сбыт почти 10 кг героина и кражу, самарца приговорили к 10 с половиной годам заключения

В пресс-службе ведомства уточнили, что Самаркина задержали 26 октября 2017 г. после комплекса оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, когда сотрудники ФСБ получили информацию о членах преступной группы, специализирующейся на незаконной поставке в регион наркотиков в особо крупном размере. В результате спецоперации ФСБ у Самаркина изъяли более 9 кг героина. Также мужчину обвинили в том, что однажды, он выбил ногой дверь торгового павильона и похитил оттуда 13,5 тыс. руб., причинив хозяину павильона значительный ущерб. Как сообщают в пресс-службе УФСБ по Самарской области, суд признал Самаркина виновным в двух преступлениях и приговорил его к 10 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима