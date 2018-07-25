Жительница Энгельса с ножом напала на убийцу своего жениха во время очной ставки

Энгельсе местную жительницу осудили на 5,5 лет за попытку отомстить. 27-летняя девушка во время очной ставки напала на убийцу своего жениха с ножом. Она пыталась нанести ранить его в шею, но полицейский предотвратил удар.

Эта история началась летом в 2017 году, компания отдыхала на природе и между двумя мужчинами возник спор. Один из них схватил шампур и нанес несколько ударов своему оппоненту, в результате чего тот скончался.

Спустя полгода на очной ставке в следственном отделе Энгельса потерпевшая попыталась отомстить убийце своего жениха.

Следствие в отношении мужчины продолжается.