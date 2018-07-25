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На очной ставке жительница Энгельса пыталась зарезать убийцу ее сожителя
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На очной ставке жительница Энгельса пыталась зарезать убийцу ее сожителя 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Судьба нимилостливо обошлась с 27-летней жительницей Энгельса Саратовской области — из потерявшей мужа и потерпевшей она превратилась в обвиняемую и осужденную.
Как сообщает прокуратура Саратовской области, ранее в следственном отделе Энгельса проходила очная ставка между женщиной и предполагаемым убийцей ее гражданского мужа. Во время следственного мероприятия дама попыталась ножом ударить оппонента в шею. Находившийся рядом сотрудник полиции успел перехватить ее руку и пресечь душераздирающее развитие событий. В итоге суд приговорил женщину к пяти с половиной годам лишения свободы.
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