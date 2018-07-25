Житель Опочецкого района до смерти избил свою сожительницу

В суде установлено, что в январе 2018 года в д. Высокое Опочецкого района Псковской области в ходе ссоры, возникшей в результате совместного распития спиртных напитков, мужчина умышленно нанес своей сожительнице многочисленные удары руками и ногами в различные части тела.

На теле женщины обнаружены кровоподтеки, раны в области лица, переломы ребер, грудины, характеризующиеся в совокупности, как тяжкий вред здоровью.

Смерть потерпевшей наступила от массивной кровопотери, обусловленной травматическим разрывом селезенки.