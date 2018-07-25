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Житель Опочецкого района до смерти избил свою сожительницу
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Житель Опочецкого района до смерти избил свою сожительницу 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
В суде установлено, что в январе 2018 года в д. Высокое Опочецкого района Псковской области в ходе ссоры, возникшей в результате совместного распития спиртных напитков, мужчина умышленно нанес своей сожительнице многочисленные удары руками и ногами в различные части тела.
На теле женщины обнаружены кровоподтеки, раны в области лица, переломы ребер, грудины, характеризующиеся в совокупности, как тяжкий вред здоровью.
Смерть потерпевшей наступила от массивной кровопотери, обусловленной травматическим разрывом селезенки.
С учетом позиции государственного обвинителя, наличия отягчающего наказание обстоятельства — особо опасного рецидива преступлений, а также иных заслуживающих внимание обстоятельств, суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.
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