В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере

«Следователями СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, фигуранты которого пытались похитить у пенсионера более 200 тысяч долларов.

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре прошлого года двоим жителям Липецкой области стала известна информация о наличии у 82-летнего пенсионера, проживающего в Краснодарском крае , на счете в банке более 200 тысяч долларов США. Располагая персональными данными пожилого человека и имея поддельный паспорт на его имя, один из злоумышленников перевел на другой счет денежные средства в размере 100 тысяч долларов США, а впоследствии обналичил их», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Спустя пару месяцев злоумышленники решили снять со счета пенсионера оставшуюся сумму. К тому времени полицейские уже знали, что данные пожилого человека используются мошенниками. И как только подозрительный посетитель продемонстрировал поддельный паспорт сотруднице банка и попросил перевести ему на счет оставшуюся сумму денег, она нажала тревожную кнопку. Исполнитель данной «аферы» был задержан сотрудниками на месте, а ее организатор у себя дома спустя непродолжительное количество времени.

«Похищенные со счета банка денежные средства были возвращены потерпевшему.