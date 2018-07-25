В Башкирии задержаны исполнители и организатор убийства одного из руководителей крупного предприятия

В течение суток в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий тело без вести пропавшего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено на территории города Уфы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека). На место происшествия, где работала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления, также выезжал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В результате организованной и тщательно спланированной совместной работы сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, МВД России по Республике Башкортостан, УФСБ России по Республике Башкортостан удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. В ночь с 23 на 24 июля 2018 года в результате проведенной совместной операции задержаны все четверо исполнителей преступления. Благодаря грамотно построенной тактике допроса, под тяжестью собранных доказательств, все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими особо тяжкого преступления. Кроме того, дальнейшими проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить и задержать заказчика преступления. Проведен значительный объем следственных действий, в том числе более 10 обысков, произведенных одновременно, назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, в состав следственной группы включены сотрудники указанного отдела и следователи-криминалисты. В ближайшее время подозреваемым (заказчику и исполнителям) будут предъявлены обвинения в организации и исполнении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц, по найму).

В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и изобличение всех лиц, причастных к его совершению. Уголовное дело находится на контроле руководства следственного управления, расследование продолжается.