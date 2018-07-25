На самарском пляже мужчина упал с гидроцикла и пропал

По данным источника в правоохранительных органах, днем 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что на пляже в районе НФС на ул. Советской Армии катался на гидроцикле и упал с него мужчина.

Поиски пропавшего продолжаются.