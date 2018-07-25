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На самарском пляже мужчина упал с гидроцикла и пропал
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На самарском пляже мужчина упал с гидроцикла и пропал
Волга Ньюс
1 час назад
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По данным источника в правоохранительных органах, днем 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что на пляже в районе НФС на ул. Советской Армии катался на гидроцикле и упал с него мужчина.
Поиски пропавшего продолжаются.
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