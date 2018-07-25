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Всё тело было изрезано ножом: в Ярославле нашли мёртвой маму двоих детей
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Всё тело было изрезано ножом: в Ярославле нашли мёртвой маму двоих детей 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Анну нашли мёртвой
Печальные новости пришли от ярославских следователей. Анну Данилову, которую искали всем городом, нашли мёртвой.
Тело мамы двоих детей обнаружили прохожие возле одного из домов по улице Автозаводская. Всё тело женщины было исполосовано ножом.
— По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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