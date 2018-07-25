Полиция в Подмосковье изъяла у приезжего две сумки с 4,5 кг марихуаны

По ее словам, сотрудники ОНК ОМВД России по городскому округу Жуковский задержали и доставили в полицию 43-летнего уроженца Мурманской области , которого заподозрили в хранении запрещенных веществ.

«В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты две клетчатые полимерные сумки с веществом растительного происхождения внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, общей массой более 4,5 кг», — уточнила Т. Петрова.

Она добавила, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.