Полиция в Подмосковье изъяла у приезжего две сумки с 4,5 кг марихуаны 

В подмосковном Жуковском сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, сотрудники ОНК ОМВД России по городскому округу Жуковский задержали и доставили в полицию 43-летнего уроженца Мурманской области, которого заподозрили в хранении запрещенных веществ.
«В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты две клетчатые полимерные сумки с веществом растительного происхождения внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, общей массой более 4,5 кг», — уточнила Т. Петрова.
Она добавила, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.