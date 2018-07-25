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Главный инженер ответит перед судом за гибель рабочего в канализации
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Главный инженер ответит перед судом за гибель рабочего в канализации 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Главный инженер одного из муниципальных предприятий в Светлогорске ответит перед судом за гибель слесаря в канализационном колодце, сообщает пресс-служба суда.
Трагический случай произошел в сентябре 2017 года. Во время работ в канализационном колодце на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса слесари отравились неизвестным газом. 27-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Рассмотрение его начнется 3 августа 2018 года в Светлогорском городском суде Калининградской области.
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