Районные суды Москвы стали реже рассматривать материалы следствия о домашних арестах

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Следственные органы снизили количество ходатайств в московские суды о избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В первом полугодии 2018 года снизилось количество поступивших в районные суды ходатайств о помещении под домашний арест, оно составило 408 ходатайств, 379 из них удовлетворено, тогда как в первом полугодии 2017 года в суды поступило 476 ходатайств о помещении под домашний арест, из них удовлетворено 430", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в то же время на 13% уменьшилось количество рассмотренных судьями районных судов ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.