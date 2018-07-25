Участковый в Серпухове не расследовал нападения на детей из-за «показателей»

Участковый, который отказался возбуждать дело в отношении обвиняемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове Александра Семина , считал преступления против детей на своем участке «негативным показателем работы», сообщили в СК.

«6 июня 2017 года участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении Семиным в отношении ее дочери противоправных действий. Однако полицейский, понимая, что факт совершения на обслуживаемом им участке преступления в отношении малолетних является негативным показателем работы, (…) вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщается на сайте СК.

По мнению следователей, отказ от уголовного преследования Семина привело к появлению «чувства безнаказанности», что в итоге стало причиной убийства 5-летней девочки.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское». Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК).

В июне 2017 года Семин приставал к школьницам, сообщает «РенТВ». Девочки кормили котенка в подъезде, где живет мужчина, и он предложил сходить им в глухой заброшенный сад за домом, чтобы показать место, где похоронена мама котенка. В итоге девочки сбежали от него, их мамы обратились к участковому, однако тот не стал предпринимать процессуальных действий.

Ранее в сети была опубликована видеоулика против подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове.

Инцидент произошел 22 июля в Серпухове. Ребенок пропал с детской площадки; поиски были начаты незамедлительно, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда «Лиза Алерт», найти девочку живой не удалось.

Позднее задержали подозреваемого, который оказался жителем Серпуховского района Подмосковья. Он был арестован по уголовному делу об убийстве, изнасиловании и насильственных действия сексуального характера в отношении ребенка.