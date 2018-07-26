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Полицейских уволили из-за дела педофила в Серпухове
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Четыре офицера уволены за игнорирование жалоб на подозреваемого в убийстве в Серпухове 

RT на русском 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
В МВД сообщили об увольнении четырёх офицеров полиции из органов из-за того, что их подчинённый проигнорировал жалобы на подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Московской области.
«Уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого МУ МВД в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке», — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что МИД Таджикистана направил России ноту с требованием провести тщательное расследование и наказать преступника, убившего пятилетнюю гражданку Таджикистана в Серпухове.
17 июля URA.RU сообщало, что в ЯНАО вынесли приговор по делу об убийстве ребёнка.
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