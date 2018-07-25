Похитителю велосипедов дали три года колонии 

Калужский районный суд признал ранее судимого 28-летнего жителя Рыбинска Ярославской области виновным в кражах велосипедов. Всего ему инкриминровали три эпизода. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, мужчина приехал в Калугу в гости к знакомым в апреле этого года. Средства к существованию он добывал, промышляя воровством дорогих велосипедов. На охоту рыбинец отправлялся в подъезды жилых домов, выбирая те из них, в которых домофоны были сломаны или отсутствовали. Велозамки вор перекусывал кусачками, а украденный велосипед продавал на улице случайным прохожим. За свою добычу он просил не больше трех тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал полностью, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на три года.