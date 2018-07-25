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Суд арестовал полицейских, избивших заключенного в брянской колонии
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Суд арестовал полицейских, избивших заключенного в брянской колонии 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска арестовал на срок следствия двоих сотрудников управления МВД России по городу Брянску, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.
"Двоим сотрудникам управления МВД по городу Брянску выбрана мера пресечения — они арестованы на весь период следствия. Они взяты под стражу в зале суда", — сказали в пресс-службе.
Как правило, срок проведения расследования длится два месяца, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, сотрудники УМВД России по городу Брянску утром 16 июля 2018 года в своем служебном кабинете избили задержанного, у мужчины диагностирован разрыв селезенки. Потерпевший прооперирован и выписан из лечебного учреждения. По факту происшествия региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Управлением МВД по Брянской области в отношении подозреваемых сотрудников полиции проводится служебная проверка, решается вопрос об их увольнении из органов внутренних дел. Также к строгой дисциплинарной ответственности будет привлечен их непосредственный руководитель.
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