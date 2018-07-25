Против сотрудников брянской полиции возбудили дело за избиение задержанного

ТАСС , 25 июля. Сотрудники УМВД России по городу Брянску избили задержанного, у мужчины диагностирован разрыв селезенки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, утром 16 июля в своем служебном кабинете сотрудники УМВД России по городу Брянску избили задержанного, «в результате чего у мужчины диагностирован разрыв селезенки». Потерпевший прооперирован и выписан из лечебного учреждения. «В связи с этим следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий», — говорится в сообщении СУ СК.

Сотрудники полиции задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий». Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.