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Против сотрудников брянской полиции возбудили дело за избиение задержанного
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Против сотрудников брянской полиции возбудили дело за избиение задержанного 

ТАСС 34 минуты назад
ТАСС, 25 июля. Сотрудники УМВД России по городу Брянску избили задержанного, у мужчины диагностирован разрыв селезенки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Брянской области.
По версии следствия, утром 16 июля в своем служебном кабинете сотрудники УМВД России по городу Брянску избили задержанного, «в результате чего у мужчины диагностирован разрыв селезенки». Потерпевший прооперирован и выписан из лечебного учреждения. «В связи с этим следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий», — говорится в сообщении СУ СК.
Сотрудники полиции задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий». Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Это не первый подобный инцидент в правоохранительной и уголовно-исполнительной системе региона. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 22 июля 2018 года сотрудник ИК №6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, перевязал тканью лицо осужденного, в результате чего последний скончался от удушья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, подозреваемый уволен из органов.
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