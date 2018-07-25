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Задержавшие насильника ямальцы получили благодарности от СКР
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Задержавшие насильника ямальцы получили благодарности от СКР 

Noyabrsk24.ru 38 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Задержавшие насильника жители Лабытнанги получили благодарности от руководителя регионального СКР. Дмитрий Емельянов и Альфизат Шаньязова оказали содействие в поимке преступника, который надругался над несовершеннолетней девочкой.
ЧП случилось в Лабытнанги вечером, в понедельник, 23 июля. 36-летний мужчина заманил ребенка в кусты за домом. Остановила преступника Альфизат, которая в этот момент шла мимо.
«Женщина подняла тревогу и спугнула злоумышленника. За помощью она обратилась к мужчине, который мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, предположил в каком направлении будет скрываться насильник», — сообщили в управлении СКР.
Догнав преступника, Дмитрий задержал его и удерживал до приезда сотрудников полиции. Все это время женщина находилась с ребенком и оказывала девочке помощь.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. Задержанный уже дает признательные показания, следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
«Если для следователей расследование уголовных дел и общение с преступниками является ежедневной работой, то для граждан, оказавшихся свидетелями преступления, это всегда неожиданность, при которой зачастую проявляются самые истинные человеческие качества», — сказал руководитель СУ СКР ЯНАО Андрей Егоров.
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