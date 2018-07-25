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В Москве схвачены 19 работников автосалонов, кинувших покупателей на 50 миллионов
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В Москве схвачены 19 работников автосалонов, кинувших покупателей на 50 миллионов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Москве задержали 19 работников автосалонов. Их подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей по завышенным ценам.
Как сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении подозреваемых, которые работали в четырех салонах и колл-центре, возбуждено уголовное дело о подделке договоров купли-продажи автомобилей.
Установлено, что подозреваемые после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость, пояснила Волк.
По предварительным данным, материальный ущерб превысил 50 миллионов рублей. Волк также сообщила, что подозреваемые работали в четырех московских автосалонах и одном колл-центре, и обязанности и роли среди них были четко распределены.
Семерых подозреваемых суд заключил под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде. Шестерым участникам сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно — они объявлены в международный розыск.
Это уже не первый случай выявления мошенничества при продаже автомобилей в московских автосалонах.
В начале июля сообщалось, что сотни обманутых автовладельцев из разных регионов России объединяются против одного из салонов Москвы.
Та менеджеры заманивали клиентов выгодными ценами, но когда деньги были получены, покупателям говорили, что это только аванс. Причем, возврату он не подлежит. У пострадавших есть шанс доказать, что это мошенничество, но вернуть деньги будет непросто.
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